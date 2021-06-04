Промес: сборная Нидерландов будет играть на Евро, чтобы выиграть его

Полузащитник «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес рассказал об ожиданиях от предстоящего Евро-2020.

«Прошлое поражение от сборной Турции нас удивило. Проигрыш никогда не бывает хорошим, но я думаю, что у него есть и положительная сторона в преддверии чемпионата Европы. Мы проснулись. Посмотрите, например, на выступления в Лиге наций против Германии, Франции, Англии. Сборная Нидерландов — это команда, которую нельзя списывать со счетов. Мы можем зайти очень далеко. Сборная будет играть на Евро, чтобы выиграть его. Мы идём за главным призом. Но сначала нужно пройти группу.

Часто не обязательно должно быть зрелище с большим количеством голов. Ни «Челси», ни «Вильярреал» не были фаворитами в Лиге чемпионов и в Лиге Европы соответственно, но всё же они победили. Думаю, на чемпионате Европы будут считаться фаворитами Португалия, Франция, Италия и Бельгия. Но хорошо организованная команда, находящаяся в отличной форме, может усложнить задачу любому. Осторожно, фавориты вас разочаруют. Выбирайте сами: покинуть турнир с красивым футболом или предпочесть что-то менее красивое и хороший результат.

С детства я помню, как проходил чемпионат Европы или чемпионат мира. Сборная Нидерландов на большом финальном турнире — это было что-то, не так ли? Вся улица в оранжевом, и все смотрят друг на друга. Возможно, сейчас это маловероятно, но мы должны сделать так, чтобы воплотить это в жизнь», — цитирует Промеса AD.