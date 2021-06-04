Камерун обыграл Нигерию, нанеся один удар в створ ворот за весь матч

Сегодня, 4 июня, сборная Нигерии провела товарищеский матч с национальной командой Камеруна. Встреча проходила на стадионе «Винер-Нойштадт» (Винер-Нойштадт, Австрия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу нигерийцев. Матч обслуживала местная австрийская бригада арбитров, которую возглавил Харальд Лехнер.

В первом тайме игра была примерно равна. Команды демонстрировали неспешный и размеренный футбол, в котором больше повезло сборной Камеруна – команда открыла счёт на 37-й минуте, гол забил Андре Замбо Ангисса. Во втором тайме Камерун плотно закрылся в обороне, а Нигерия провела огромное множество атак, не увенчавшихся успехом. Таким образом, финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу Камеруна. Примечательно, что камерунские футболисты нанесли всего один удар в створ ворот оппонента за весь матч, и он оказался результативным.