Полузащитник «Краснодара» Классон забил красивый гол на тренировке сборной Швеции. Видео

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон вместе со сборной Швеции готовится к чемпионату Европы – 2020. На одной из тренировок футболисты шведской национальной команды устроили соревнование на самый красивый и точный удар. Победителем импровизированного мини-турнира стал именно Классон.

Видеоролик с голом Виктора Классона разместила в своём «твиттере» пресс-служба сборной Швеции, написав над видео: «Что за выстрел?»

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной Швеции на групповом этапе предстоит встретиться с Испанией, Словакией и Польшей.