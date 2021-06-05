Карлос Тевес со слезами на глазах объявил об уходе из «Боки Хуниорс»

Аргентинский нападающий Карлос Тевес объявил об уходе из «Боки Хуниорс».
«Я думал, что этот момент никогда не наступит. Я здесь, чтобы сказать, что ухожу из клуба, это не прощание, потому что я всегда буду рядом с людьми Бока. Я буду там не как футболист, но всегда как человек из народа »его первые слова. Как игрок я отдал всё, поэтому я счастлив: для меня «Бока» — лучший клуб в мире, мой отец поддерживал «Боку», как и моя мать, моя жена и мой сын. Я не могу лгать им или болельщикам. Это решение исключительно мое. В «Бока» вы должны выкладываться на полную, а я мысленно не в состоянии сделать это. Я хочу поблагодарить всех, всех, кто работает в клубе», — приводит слова Тевеса сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Карлос Тевес перешёл в «Боку» зимой 2018 года. До этого он защищал цвета китайского «Шанхай Шэньхуа», туринского «Ювентуса», английских «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэма» и других клубов.
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