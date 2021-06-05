Голы Неймара и Ришарлисона принесли Бразилии победу над Эквадором

В матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года сборная Бразилии дома обыграла команду Эквадора со счётом 2:0.

В составе победителей голы забили Ришарлисон (65-я минута) и Неймар (94-я минута, с пенальти). Также Неймар отметился голевой передачей в первом взятии ворот. Для нападающего «ПСЖ» забитый мяч стал 65-м в футболке национальной команды. Всего он провёл 104 встречи за сборную Бразилии. Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа провёл матч в запасе сборной Эквадора.

После пяти матчей Бразилия с 15 очками лидирует в отборочной группе, Эквадор с девятью очками располагается на третьей строчке. Следующий матч бразильцы проведут 9 июня на выезде с Парагваем, а Эквадор в этот же день примет сборную Перу.