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«Кальяри» планирует продать Година из-за высокой зарплаты

«Кальяри» планирует продать Година из-за высокой зарплаты
Кирилл Горбачинский
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Итальянский «Кальяри» рассматривает вариант продажи уругвайского защитника Диего Година. У игрока действует контракт с клубом до 2023 года, но спортивный директор команды Стефано Капоццукка заявил, что клуб не может платить футболисту высокую зарплату. Об этом сообщает Marca.

35-летний Годин зарабатывает в Италии около € 3 млн в год. По информации источника, в ближайшее время он проведёт встречу с руководством клуба.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» сделало предложение «Кальяри» по трансферу центрального защитника. Российский клуб предлагает Годину трёхлетний контракт с зарплатой около € 4 млн.

В минувшем сезоне Годин провёл 28 матчей за «Кальяри» и забил один гол. Также, как сообщает журналист Николо Скира, на Година претендует аргентинский «Тальерес».

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Кроме «Динамо», на Диего Година претендует аргентинский «Тальерес»
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