Кроме «Динамо» на Диего Година претендует аргентинский «Тальерес»

Аргентинский «Тальерес» является конкурентом московского «Динамо» в борьбе за 35-летнего уругвайского защитника «Кальяри» Диего Година. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «Динамо» и «Тальярес» запросили информацию об игроке. При этом сам Годин хотел бы остаться в «Кальяри», однако итальянский клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость. Отметим, тренером «Тальерес» является уругвайский специалист Александер Медина.

Ранее сообщалось, что российский клуб сделал «Кальяри» предложение по игроку и готов платить 35-летнему футболисту около € 4 млн. «Динамо» хочет подписать Година на три года. Контракт игрока с «Кальяри» закончится летом 2023 года. В минувшем сезоне Серии А защитник провёл 28 матчей и забил один гол.

Защитник «Интера» перешёл в «Кальяри» в сентябре 2020 года. Годин выступал за «Интер» с 2019 года, в стан которого перебрался из «Атлетико» на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Година в € 2,5 млн.