Кроме «Динамо» на Диего Година претендует аргентинский «Тальерес»

Аргентинский «Тальерес» является конкурентом московского «Динамо» в борьбе за 35-летнего уругвайского защитника «Кальяри» Диего Година. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, «Динамо» и «Тальярес» запросили информацию об игроке. При этом сам Годин хотел бы остаться в «Кальяри», однако итальянский клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость. Отметим, тренером «Тальерес» является уругвайский специалист Александер Медина.
Ранее сообщалось, что российский клуб сделал «Кальяри» предложение по игроку и готов платить 35-летнему футболисту около € 4 млн. «Динамо» хочет подписать Година на три года. Контракт игрока с «Кальяри» закончится летом 2023 года. В минувшем сезоне Серии А защитник провёл 28 матчей и забил один гол.
Защитник «Интера» перешёл в «Кальяри» в сентябре 2020 года. Годин выступал за «Интер» с 2019 года, в стан которого перебрался из «Атлетико» на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Година в € 2,5 млн.
- 3 июня 2021
-
06:33
-
06:21
-
05:55
-
04:40
-
04:24
-
03:57
-
03:32
-
03:12
-
02:56
-
02:29
-
02:07
-
01:53
-
01:35
-
01:01
-
00:49
-
00:42
-
00:26
-
00:17
- 2 июня 2021
-
23:56
-
23:52
-
23:51
-
23:48
-
23:38
-
23:37
-
23:13
-
23:10
-
22:46
-
22:37
-
22:22
-
22:11
-
22:08
-
21:42
-
21:39
-
21:20
-
21:10