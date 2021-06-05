Защитник Бальбуэна покинул «Вест Хэм», игроком интересуется «Динамо»

Английский «Вест Хэм» объявил об уходе из клуба парагвайского защитника Фабиана Бальбуэна. 29-летний футболист покинул «молотобойцев» на правах свободного агента.
В сезоне-2020/2021 Бальбуэна провёл 18 матчей за «Вест Хэм» и забил один гол. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется московское «Динамо».
Бальбуэна выступал за «Вест Хэм» с 2018 года. Кроме того, он играл за бразильский «Коринтинас», а также за парагвайские «Либертад», «Насьональ», «Рубио Нью» и «Серро Портеньо». В сборную Парагвая футболист вызывается с 2015 года.
Ранее сообщалось, что «Динамо» сделало предложение «Кальяри» по переходу уругвайского защитника Диего Година. Российский клуб готов платить 35-летнему игроку около € 4 млн. «Динамо» хочет подписать Година на три года. «Кальяри» не против отпустить уругвайца, который перегружает зарплатную ведомость команды.
- 5 июня 2021
-
07:34
-
07:12
-
06:21
-
06:03
-
05:45
-
04:38
-
04:20
-
03:41
-
03:17
-
02:57
-
02:42
-
02:22
-
01:50
-
01:32
-
01:11
-
00:50
-
00:49
-
00:47
-
00:39
-
00:28
-
00:03
- 4 июня 2021
-
23:57
-
23:57
-
23:48
-
23:37
-
23:34
-
23:24
-
23:17
-
23:13
-
23:10
-
22:49
-
22:49
-
22:46
-
22:37
-
22:11