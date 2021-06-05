Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник Бальбуэна покинул «Вест Хэм», игроком интересуется «Динамо»

Защитник Бальбуэна покинул «Вест Хэм», игроком интересуется «Динамо»
Кирилл Горбачинский
Комментарии

Английский «Вест Хэм» объявил об уходе из клуба парагвайского защитника Фабиана Бальбуэна. 29-летний футболист покинул «молотобойцев» на правах свободного агента.

В сезоне-2020/2021 Бальбуэна провёл 18 матчей за «Вест Хэм» и забил один гол. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется московское «Динамо».

Бальбуэна выступал за «Вест Хэм» с 2018 года. Кроме того, он играл за бразильский «Коринтинас», а также за парагвайские «Либертад», «Насьональ», «Рубио Нью» и «Серро Портеньо». В сборную Парагвая футболист вызывается с 2015 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сделало предложение «Кальяри» по переходу уругвайского защитника Диего Година. Российский клуб готов платить 35-летнему игроку около € 4 млн. «Динамо» хочет подписать Година на три года. «Кальяри» не против отпустить уругвайца, который перегружает зарплатную ведомость команды.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021