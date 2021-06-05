«Ростов» объявил о трансфере защитника «Зенита» Прохина и отдал его в аренду в «Сочи»

Защитник «Зенита» Данила Прохин перешёл в «Ростов», говорится на официальном сайте ростовского клуба. Срок действия соглашения не сообщается. Следующий сезон 20-летний футболист проведёт в аренде в «Сочи».

«Чемпионат» первым сообщал, что «Ростов» планирует выкупить контракт Данилы Прохина у «Зенита».

Напомним, Прохин стал игроком санкт-петербургского «Зенита» в 2019 году. В феврале текущего года защитник перешёл в «Сочи» на правах аренды. В сезоне-2020/2021 Прохин принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги и забил один гол.

По итогам сезона-2020/2021 «Зенит» стал чемпионом России, в 30 встречах набрав 65 очков. «Ростов» (43) занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги минувшего сезона. В тройку лидеров соревнований вошли московские команды «Спартак» (57) и «Локомотив» (56).