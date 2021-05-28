Тренер «Крыльев Советов»: финал Кубка с «Локомотивом» не пересматривал ни разу. Больно

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении в финале Кубка России с «Локомотивом» (1:3).



«Сколько раз пересматривал финал? Ни разу. Больно. Планировал в отпуске, через день-два посмотреть. Но пока — нет, не могу.



Что касается открытого футбола с опытным «Локомотивом», иногда сам матч нас во что-то ввязывает. Если помните, мы начали с простой ошибки, с 0:1. Это не открытая игра, не закрытая — просто ошибка. После этого нам надо было отыгрываться. Закрывшись, сделать это невозможно. Наверное, сравняв счёт, мы могли бы поиграть аккуратнее, более дисциплинированно в обороне. Но мы в этот момент реально создавали больше соперника, и тактически ломать свою игру, наверное, не имело смысла. Мы ведь ещё могли забить до перерыва. А второй тайм снова начался с несчастного случая. От ошибок не застрахован никто. Бывают ошибки, когда мы попадаем под настоящее давление, из-под которого не можем выйти ввиду качественной игры соперника. А это были ошибки в чистом виде, оторванные от давления соперника, в которых виноваты только мы сами. Вот в этот момент, после второго гола «Локомотива», у нас не всё получилось. Снова заиграть с позиции силы против такой опытной команды было невероятно сложно. Мы начинали уставать, глубины состава не хватило. Ну не сидели у нас Миранчук и Зе Луиш на лавке! А нам ещё в первом тайме пришлось Якубу по травме менять. В общем, второй раз по-настоящему вернуться в игру мы не смогли. Но даже при этом пара моментов у Вани Сергеева была — могли отыграться…» — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.