Паулу Фонсека может стать главным тренером «Тоттенхэма»

Бывший главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может возглавить «Тоттенхэм Хотспур», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, лондонскому клубу предложили услуги 48-летнего португальского специалиста. Ранее появилась информация, согласно которой «Тоттенхэм» отказался от идеи приглашения итальянского специалиста Антонио Конте на должность главного тренера.
Напомним, Фонсека попрощался с «Ромой» по завершении сезона-2020/2021. На его место в команду пришёл другой португальский специалист — Жозе Моуринью. Ранее СМИ связывали Паулу Фонсеку с московским «Спартаком» и донецким «Шахтёром», во главе которого Паулу работал до переезда в Италию.
Под руководством Фонсеки «Рома» в 38 матчах набрала 62 очка и заняла седьмое место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона-2020/2021.
- 5 июня 2021
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