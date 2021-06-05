«Тоттенхэм» отказался от идеи приглашения Антонио Конте

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» отказался от идеи приглашения итальянского специалиста Антонио Конте на должность главного тренера, информирует в «Твиттере» журналист издания Daily Telegraph Мэтт Лоу.

Напомним, специалист обсуждал с руководством английской команды долгосрочный контракт, развитие проекта, зарплату и будущие трансферы. Сообщалось, что, если Конте возглавит «Тоттенхэм», лондонцы наймут бывшего спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи. Однако позже стало известно, что Антонио ставит под сомнение перспективы и амбиции «шпор».

Напомним, Антонио Конте покинул пост главного тренера миланского «Интера» 26 мая. В завершившемся сезоне-2020/2021 миланский клуб под руководством специалиста стал чемпионом Италии.