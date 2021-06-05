Дмитрий Чистяков обратился к «Ростову» после перехода в «Зенит»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков обратился к «Ростову», в котором он выступал до перехода в клуб из Санкт-Петербурга.



«Дорогой «Ростов», благодарю тебя за то время, которое мы провели вместе! Я благодарен за доверие, за поддержку и за потрясающие воспоминания, которые подарила мне команда и город! Также за бесценный опыт и практику, за новых друзей и за природные красоты, которые успел увидеть! Это был потрясающий год!



Спасибо руководству «Ростова», что подарили мне возможность выступать за команду, спасибо тренерскому штабу за знания, полученные за это время! Болельщики, спасибо вам, что были со мной и во время взлётов, и во время падений, спасибо за веру и за добрые слова в адрес моей семьи! Желаю удачи команде и здоровья каждому!» — цитирует Чистякова пресс-служба «Ростова».

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