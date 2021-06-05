Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сержиу Консейсау продлил контракт с «Порту» до 2024 года

Сержиу Консейсау продлил контракт с «Порту» до 2024 года
Диана Валавичюте
Комментарии

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау продлил контракт, сообщается на официальном сайте португальского клуба. Новое соглашение 46-летнего специалиста с «Порту» рассчитано до 2024 года.

Консейсау тренирует «Порту» с 2017 года. Ранее Консейсау работал в «Браге», «Витории Гимарайнш», «Нанте» и других командах. Специалист привёл «Порту» к двум чемпионским титулам (сезон-2017/2018, 2019/2020). В минувшем сезоне португалец вместе с командой добрался до 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. По итогам сезона-2020/2021 «Порту» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, уступив «Спортингу».

Ранее сообщалось, что специалистом интересовались такие клубы, как санкт-петербургский «Зенит», «Милан», «Марсель» и «Наполи».

Новость по теме
«Зенит» заинтересовался тренером «Порту» Консейсау
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021