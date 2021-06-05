Сержиу Консейсау продлил контракт с «Порту» до 2024 года

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау продлил контракт, сообщается на официальном сайте португальского клуба. Новое соглашение 46-летнего специалиста с «Порту» рассчитано до 2024 года.



Консейсау тренирует «Порту» с 2017 года. Ранее Консейсау работал в «Браге», «Витории Гимарайнш», «Нанте» и других командах. Специалист привёл «Порту» к двум чемпионским титулам (сезон-2017/2018, 2019/2020). В минувшем сезоне португалец вместе с командой добрался до 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. По итогам сезона-2020/2021 «Порту» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, уступив «Спортингу».

Ранее сообщалось, что специалистом интересовались такие клубы, как санкт-петербургский «Зенит», «Милан», «Марсель» и «Наполи».