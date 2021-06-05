Орлов: сборную России подстерегает опасность, Зобнину не хватает культуры футбола

Футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил обеспокоенность в связи с тем, что в опорной зоне сборной России наигрывается полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.
«Есть опасность, которая подстерегает нашу сборную. Это, конечно же, Зобнин. Позиция опорного центрального полузащитника. У нас очень неплохо дебютировал Баринов, когда был здоров. Но сейчас Дмитрий так не играет. И с поляками Черчесов даже не его выпустил, а Мухина.
Как играть против центрального нападающего бельгийцев Лукаку? Он мощный, высокий, его не столкнуть, так ещё и бежит быстро. Значит, опорный полузащитник должен просто сторожить его. Надо, чтобы второй человек сильно страховал и вёл с ним борьбу. Зобнина с поляками Черчесов не заменил — значит, некем. Это проблема для нашей сборной.
На чемпионате мира была та же проблема, и тогда Кузяев играл в опорной зоне. Зобнину не хватает культуры футбола, которая есть у Жиркова: чистенько отобрать мяч, сделать точную передачу. Он даже делает рывки, держит темп, но как это дальше будет? Это огромная проблема для Черчесова, сборной России и всего нашего футбола. Ау! Опорные полузащитники, где вы?» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 5 июня 2021
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