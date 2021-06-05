Главный тренер «Ювентуса» определился с приоритетными трансферными целями
Поделиться
Итальянский специалист Массимилиано Аллегри, который недавно вновь возглавил «Ювентус», определился с необходимыми для него трансферами, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, наставник туринцев заинтересовался нападающими Мауро Икарди («ПСЖ») и Душаном Влаховичем («Фиорентина»), а также полузащитниками Миралемом Пьяничем («Барселона»), Полем Погба («Манчестер Юнайтед») и Мануэлем Локателли («Сассуоло»).
Кроме того, возможен приход в стан «старой синьоры» Аркадиуша Милика, выступающего за «Марсель», и Мемфиса Депая, если его переход в «Барселону» сорвётся.
В данный момент в «Ювентусе» надеются продлить контракт с Пауло Дибалой и сохранить Криштиану Роналду. Португалец примет окончательное решение после чемпионата Европы — 2020.
Новость по темеМиралем Пьянич может вернуться в «Ювентус»
Комментарии
Рекомендуем вам
- 5 июня 2021
-
16:56
-
16:51
-
16:42
-
16:42
-
16:37
-
16:31
-
16:04
-
16:03
-
15:58
-
15:47
-
15:43
-
15:38
-
15:27
-
15:12
-
15:09
-
15:03
-
15:00
-
14:49
-
14:42
-
14:30
-
14:22
-
14:14
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:48
-
13:41
-
13:40
-
13:34
-
13:19
-
13:12
-
13:12
-
13:04
-
12:57
-
12:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам