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Главный тренер «Ювентуса» определился с приоритетными трансферными целями

Главный тренер «Ювентуса» определился с приоритетными трансферными целями
Максим Булычев
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Итальянский специалист Массимилиано Аллегри, который недавно вновь возглавил «Ювентус», определился с необходимыми для него трансферами, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, наставник туринцев заинтересовался нападающими Мауро Икарди («ПСЖ») и Душаном Влаховичем («Фиорентина»), а также полузащитниками Миралемом Пьяничем («Барселона»), Полем Погба («Манчестер Юнайтед») и Мануэлем Локателли («Сассуоло»).

Кроме того, возможен приход в стан «старой синьоры» Аркадиуша Милика, выступающего за «Марсель», и Мемфиса Депая, если его переход в «Барселону» сорвётся.

В данный момент в «Ювентусе» надеются продлить контракт с Пауло Дибалой и сохранить Криштиану Роналду. Португалец примет окончательное решение после чемпионата Европы — 2020.

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