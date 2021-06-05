Главный тренер «Ювентуса» определился с приоритетными трансферными целями

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри, который недавно вновь возглавил «Ювентус», определился с необходимыми для него трансферами, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, наставник туринцев заинтересовался нападающими Мауро Икарди («ПСЖ») и Душаном Влаховичем («Фиорентина»), а также полузащитниками Миралемом Пьяничем («Барселона»), Полем Погба («Манчестер Юнайтед») и Мануэлем Локателли («Сассуоло»).

Кроме того, возможен приход в стан «старой синьоры» Аркадиуша Милика, выступающего за «Марсель», и Мемфиса Депая, если его переход в «Барселону» сорвётся.

В данный момент в «Ювентусе» надеются продлить контракт с Пауло Дибалой и сохранить Криштиану Роналду. Португалец примет окончательное решение после чемпионата Европы — 2020.