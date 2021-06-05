«Барселона» всё ещё должна € 5 млн «Лас-Пальмасу» за Педри
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Президент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес сообщил, что «Барселона» ещё не выплатила его клубу всю сумму трансфера полузащитника Педри.
«На данный момент мы выставили счёт «Барселоне» на € 12 млн, но получили только € 7 млн. Мы надеемся, что за счёт бонусов удастся получить за Педри значительно больше € 20 млн, но всему своё время. Нужно подождать», – цитирует главу «Лас-Пальмаса» AS.
В трансферном соглашении между клубами прописано большое число бонусов. К ним относятся бонусы за количество сыгранных матчей, за результативные действия, за вызов в сборную Испании и другие.
В минувшем сезоне за каталонский клуб 18-летний хавбек провёл 37 матчей в Ла Лиге, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.
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