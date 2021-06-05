Филип Фоден — лучший молодой игрок сезона-2020/2021 в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден признан лучшим молодым игроком сезона-2020/2021 в английской Премьер-лиге, сообщает на официальном сайте турнира.

Фоден стал игроком основной команды «Манчестер Сити» в 2017 году. В минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги, забил девять голов и отдал пять результативных передач. С 2020 года Фоден вызывается в национальную команду Англии.

Напомним, чемпионом Англии по итогам сезона-2020/2021 стал «Манчестер Сити». Ниже расположились «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и лондонский «Челси». Лучшим бомбардиром стал нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн (23 гола). Больше всех голевых передач также отдал английский форвард «шпор».