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Варга рассказал об интересе «Тоттенхэма» к Сергею Реброву

Варга рассказал об интересе «Тоттенхэма» к Сергею Реброву
Алексей Ласнов
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Агент Шандор Варга, представляющий интересы тренера Сергея Реброва, сообщил, что украинский специалист интересен руководству «Тоттенхэма».

«Интерес «Тоттенхэма»? У меня до сих пор очень хорошие отношения с президентом лондонского «Тоттенхэма» Даниэлем Леви. Когда он был в Будапеште, я сказал ему, что Сергей очень хорошо работает в «Ференцвароше». Он там пришёлся к месту, и мы несколько раз обсуждали его работу. Так что это тоже не утка. Также возможно, что Сергей возглавит арабский клуб. У нас есть как минимум восемь предложений», — цитирует Варгу Сsakfoci.hu.

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров ушёл из венгерского клуба 4 июня. Президент «Ференцвароша» Габор Кубатов рассказал, что наставник сообщил о желании покинуть пост ещё в феврале. Ребров был признан лучшим тренером сезона-2020/2021 в чемпионате Венгрии.

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