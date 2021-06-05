Кудряшов может пропустить Евро-2020

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов получил повреждение и может пропустить чемпионат Европы 2020 года.

«Кудряшов сказал, что травма, судя по всему, достаточно тяжёлая. Похоже, он даже может вылететь из заявки на Евро», — сообщил комментатор Павел Занозин в эфире Первого канала.

Контрольный матч с Болгарией является для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы — 2020. Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.