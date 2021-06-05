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Уэльс с Бэйлом сыграл вничью с Албанией

Уэльс с Бэйлом сыграл вничью с Албанией
Алексей Ласнов
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В товарищеском матче сборная Уэльса сыграла вничью со сборной Албании. Встреча проходила на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс) и завершилась со счётом 0:0.

Нападающий сборной Уэльса и «Реала» Гарет Бэйл вышел на поле на 71-й минуте матча.

Встречу обслуживала ирландская бригада арбитров во главе с Нилом Дойлом. Ассистенты — Уэйн Макдоннелл и Дарраф Киган. Резервный арбитр — Роберт Харви.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. На групповом этапе Уэльс проведёт встречи со сборными Италии, Швейцарии и Турции. Албания не попала на турнир.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
05 июня 2021, суббота. 19:00 МСК
Уэльс
Окончен
0 : 0
Албания
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