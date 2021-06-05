«У нас есть Жирков!» Кавазашвили – о возможной замене Кудряшова в сборной России

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поразмышлял о том, кто может заменить защитника Фёдора Кудряшова, который получил травму в товарищеском матче сборной России с Болгарией.
«Семёнов лучше подходит для игры, которую ставит Черчесов, и у Семёнова опыта больше, чем у Дивеева. Плюс у нас есть Жирков! Он может сыграть на любой позиции, способен выполнять огромный объём работы, несмотря на возраст.
Играли сегодня не очень хорошо, но если бы я на чемпионате мира со своей командой все игры играл плохо, но выигрывал бы 1:0, то стал бы чемпионом мира. Главное результат, какая разница как мы выиграли. Черчесов сейчас наигрывает ребят, так что посмотрим, что будет на Евро. Но иметь одного Дзюбу — очень опасно. Он уже не тот, кем был три года назад. Сейчас его держат по два защитника, поэтому и атака выглядит неярко», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
Расписание матчей сборной России на чемпионат Европы по футболу — 2021.
- 5 июня 2021
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