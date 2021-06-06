«Мужчин от мира спорта мне прощать не впервой». Канделаки — о высказывании Слуцкого

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала высказывание главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в эфире матча Россия — Болгария (1:0).



«На Леонида Слуцкого я не обижаюсь. Он мужчина старательный, а мужчин от мира спорта мне прощать не впервой. Иногда в азарте им не хватает такта и проступает женская склочность. В современном мире такое сейчас даже приветствуется. Так что Леониду от меня привет. Как говорится, от канала — каналу», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.



В товарищеском матче сборная России переиграла национальную команду Болгарии. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч был забит в концовке матча. На 84-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за нарушение против Алексея Миранчука.