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«Мужчин от мира спорта мне прощать не впервой». Канделаки — о высказывании Слуцкого

«Мужчин от мира спорта мне прощать не впервой». Канделаки — о высказывании Слуцкого
Артур Иванов
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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала высказывание главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в эфире матча Россия — Болгария (1:0).

«На Леонида Слуцкого я не обижаюсь. Он мужчина старательный, а мужчин от мира спорта мне прощать не впервой. Иногда в азарте им не хватает такта и проступает женская склочность. В современном мире такое сейчас даже приветствуется. Так что Леониду от меня привет. Как говорится, от канала — каналу», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

В товарищеском матче сборная России переиграла национальную команду Болгарии. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч был забит в концовке матча. На 84-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за нарушение против Алексея Миранчука.

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