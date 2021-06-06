Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Киркоров отреагировал на победу сборной России в товарищеском матче с Болгарией

Киркоров отреагировал на победу сборной России в товарищеском матче с Болгарией
Максим Лесовой
Комментарии

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на победу сборной России в товарищеском матче с Болгарией. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 1:0.

Поздравляю ребят с Победой! Удачи на Евро-2020! Вперёд, ребята! Вперёд, Россия!» — написал Киркоров в своём «инстаграме».

Контрольный матч с Болгарией стал для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы — 2020. Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

Россия победила, но такой матч хочется поскорее забыть. Депрессивный репортаж Россия победила, но такой матч хочется поскорее забыть. Депрессивный репортаж
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021