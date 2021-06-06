Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на победу сборной России в товарищеском матче с Болгарией. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 1:0.

Поздравляю ребят с Победой! Удачи на Евро-2020! Вперёд, ребята! Вперёд, Россия!» — написал Киркоров в своём «инстаграме».

Контрольный матч с Болгарией стал для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы — 2020. Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.