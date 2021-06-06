Тони Кроос: приму решение относительно будущего в сборной Германии после Евро-2020

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос сообщил, что примет решение по поводу своего будущего в сборной Германии после Евро-2020.
«Я приму решение после чемпионата Европы. После того как турнир завершится, я подумаю и поговорю с Ханси Фликом. Мы с ним давно знаем друг друга», — приводит слова Крооса Sport1.de.
Напомним, Кросс выступает в составе сборной Германии с 2010 года. Вместе с национальной командой хавбек стал чемпионом мира в 2014 году.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной Германии на групповом этапе предстоит встретиться с Францией, Португалией и Венгрией.
- 7 июня 2021
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