20-летний форвард «Витебска» утонул в озере

Нигерийский нападающий «Витебска» Кельвин Оденигбо утонул в озере Белое рядом с деревней Новосёлки Витебского района, сообщает by.tribuna.com. Игроку было 20 лет.
Оденигбо перешёл в «Витебск» из команды NAF Rockets, выступающей во втором дивизионе чемпионата Нигерии. За витебский клуб форвард провёл четыре матча в чемпионате страны и отдал одну результативную передачу.
«Витебск» в 11 матчах набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси сезона 2021 года.
Напомним, в конце мая в Испании на разминке перед матчем чемпионата региона Мурсия скончался 19-летний арбитр Фернандо Алькарас Берналь. За 15 минут до старта встречи Берналь потерял сознание на поле, после чего у него начались судороги. Медицинскому персоналу не удалось спасти арбитра.
- 7 июня 2021
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