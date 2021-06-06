Хавбек «Балтики» Виктор Демьянов перешёл в «Волгарь»

Полузащитник «Балтики» Виктор Демьянов стал игроком «Волгаря», сообщает пресс-служба астраханского клуба. Срок действия контракта 21-летнего футболиста с «Волгарём» не сообщается.
«Добро пожаловать в команду, Виктор!» — говорится в сообщении.
Демьянов выступал в составе московского «Динамо», «Казанки» и калининградской «Балтики». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах Футбольной национальной лиги и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за юношеские и молодёжную сборные России.
«Волгарь» в 42 матчах набрал 54 очка и занял 13-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2020/2021. «Балтика» (73) завершила сезон на пятом месте. Победителем минувшего розыгрыша первенства ФНЛ стали самарские «Крылья Советов» (101).
- 7 июня 2021
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