Погба: у сборной Франции команда, как на PlayStation

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба высказал мнение о перспективах команды на предстоящем Евро-2020.
«У нас команда, как на PlayStation, но она так и останется лишь командой с PlayStation, если мы не выиграем трофей. Мы должны оправдать ожидания. С возвращением Карима Бензема от нас ожидают ещё большего. Приятно видеть такой состав команды.
Мы чемпионы мира, а с таким сильным составом ожидания повышаются. Нам стоит оставаться спокойными и скромными. О нас много говорят, но мы не витаем в облаках», — приводит слова Погба Eurosport.
Напомним, Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Среди городов, которые примут встречи турнира, есть Санкт-Петербург.
- 7 июня 2021
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