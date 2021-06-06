Греция обыграла Норвегию, несмотря на гол защитника «Урала» Страндберга

В товарищеском матче сборная Греции переиграла сборную Норвегии. Встреча проходила на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге и завершилась со счётом 2:1.

На 13-й минуте полузащитник сборной Греции Георгиос Масурас открыл счёт, ему ассистировал Димитриос Пелькас. Спустя восемь минут греки забили второй гол — отличился хавбек Анастасиос Андруцос. На 64-й минуте защитник сборной Норвегии и екатеринбургского «Урала» Стефан Страндберг отыграл один мяч, голевую передачу отдал Мартин Эдегор.

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд провёл на поле всю встречу, но не отметился результативными действиями.

Сборная Норвегии на данный момент занимает 42-е место в рейтинге ФИФА, греческая команда располагается на 51-й строчке.