Канадский сайт ожидает, что Россия будет последней в группе, а Украина выйдет в плей-офф

Журналисты The Toronto Star, прогнозируя результаты группового этапа Евро-2020, считают, что сборная России займёт последнее место в своём квартете, а Украина сможет выйти в плей-офф.

«Последние пять лет стали для России «американскими горками». Сначала команда финишировала последней в своей группе на Евро-2016, но через два года вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Пик был достигнут временно, так как несколько известных игроков завершило карьеру в сборной. У России есть шансы преуспеть в верховом футболе и длинных забросах, поскольку в команде есть высокий нападающий Артём Дзюба. Прогноз: сборная России займёт четвёртое место в своей группе.

Сборная Украины Андрея Шевченко не проигрывала в квалификации, но при этом сумела одержать всего две победы в последних 11 матчах. Им нужно трио полузащитников в составе Тараса Степаненко, Александра Зинченко и Руслана Малиновского, чтобы контролировать игру и и создавать моменты для нападающего Романа Яремчука. Украина может перейти к более оборонительному стилю. Прогноз: сборная Украины займёт второе место в группе, пропустив вперёд себя лишь Нидерланды», — прогнозирует Toronto Star.