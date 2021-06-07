Лукаку после победы в игре с Хорватией: теперь Бельгия может спокойно отправиться в Россию

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал победу в товарищеском матче со сборной Хорватии (1:0).
«Хорватия была сложным соперником. Они усложняли нам задачу, но мы играли так, как будто это не была товарищеская игра. Это была самая большая разница между этой игрой и игрой против Греции. Теперь мы можем спокойно отправиться в Россию. Теперь мы все расслабились — мы сделали то, что должны были сделать. Я забил свой 60-й гол за сборную, но я стараюсь сохранять спокойствие, сосредоточиться на игре. Это хорошо для моей статистики, но самое главное — победа, и это то, что мы сделали. Это хорошо для нашей уверенности», — приводит слова Лукаку официальный сайт УЕФА.
Хорватия на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с Англией, Чехией и Шотландией. Сборная Бельгии встретится с Россией, Данией и Финляндией. Матч между сборными России и Бельгии состоится 12 июня в Санкт-Петербурге.
Видеообзор матча Бельгия — Хорватия:
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