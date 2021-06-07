Кудряшов тренируется по индивидуальной программе в зале, Самошников — на поле

Сборная России продолжает готовиться к предстоящему чемпионату Европы. Сегодня, 7 июня, подопечные Станислава Черчесова проводят очередную тренировку на сборе.

Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов занимается по индивидуальной программе в зале, а защитник «Рубина» Илья Самошников проводит индивидуальное занятие на поле. Остальные футболисты сборной России тренируются в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.