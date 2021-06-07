Созин: пусть Россия победит Украину, а потом переспросит: «Что там у вас на форме?»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался об игровой форме, в которой сборная Украины будет выступать на предстоящем чемпионате Европы. Напомним, ранее глава Украинской ассоциации футбола представил новую форму сборной, главной особенностью которой стало изображение границ страны.

«В своё время работал знаменитый и заслуженный тренер Анатолий Тарасов. На установках он говорил: „Соперника надо уважать голом“. Так что надо успокоиться с темой рисунков на майках. Пусть сборная России выйдет из группы и победит Украину, а потом переспросит: «Что там у вас на форме?»



Евро – это про спорт, никого не должно волновать, что у них нарисовано. РФС помогает нашей сборной, занимается её подготовкой, а не разбираться с формами. Есть МИД, заинтересованные люди, но вчера по теме высказались все депутаты. Кто дальше – «Новые русские бабки?» Эта тема ничего не стоит: надо побеждать и всё, тогда никто на майки смотреть не будет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.