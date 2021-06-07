«Есть фантазии, а есть факты». Губерниев — о дизайне формы сборной Украины на Евро-2020

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новую игровую форму сборной Украины, в которой команда будет выступать на предстоящем чемпионате Европы — 2020.



«Они могут нарисовать на своей форме всё что угодно. Здесь есть железный аргумент: когда мы приезжаем в Крым, там нет ни одного украинского пограничника, поэтому возникает вопрос. Они могут нарисовать на своей форме хоть Мэрилина Мэнсона, Элиса Купера или даже Слюсаренко из «Чемпионата». К этому надо относиться спокойно и не обращать внимания. Есть фантазии, а есть факты — вот и всё», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Вчера, 6 июня, был представлен дизайн формы сборной Украины, в которых подопечные Андрея Шевченко выступят на Евро-2020. На футболках изображён контур страны, включающий Крым.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года на территории нескольких стран. Сборная Украины попала в одну группу с Австрией, Нидерландами и Северной Македонией.