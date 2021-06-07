Нюбель намерен покинуть «Баварию» ближайшим летом

Голкипер мюнхенской «Баварии» Александер Нюбель, скорее всего, следующий сезон проведёт в аренде.



По информации немецкого издания Kicker, уход Нюбеля с каждым днём всё ближе. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры 24-летнего немца является «Монако», где главным тренером работает бывший тренер «Баварии» Нико Ковач. Также претендентом на Нюбеля является «Лилль», который недавно лишился основного голкипера Майка Меньяна, перешедшего в «Милан».



Источник сообщает, что Бавария в качестве замены Нюбеля рассматривает Стефана Ортегу из «Арминии» и Свена Ульрайха, покинувшего «Гамбург». Ульрайх уже выступал за «Баварию» с 2015 по 2020 год, перейдя из «Штутгарта» за € 3,5 млн.



Александер Нюбель перешёл в «Баварию» летом 2020 года, подписав контракт с клубом в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне голкипер провёл всего один матч в Бундеслиге, являясь сменщиком Мануэля Нойера.



Контракт Нюбеля с с мюнхенцами действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 6,5 млн.

Новость по теме «Монако» предложил контракт Жерому Боатенгу