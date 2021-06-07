Саутгейт отреагировал на критику Роя Кина из-за вызова Джордана Хендерсона на Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался по поводу слов Роя Кина о вызове хавбека Джордана Хендерсона в национальную команду на Евро-2020.
«Нас ничто не отвлекает. Мы знаем, в какой ситуации находится Хендерсон. Джордан оказывает весьма положительное влияние на команду на этом сборе.
Он сделал шаг вперёд с физической точки зрения, что важно для него. У него есть возможность сыграть какую-то роль в сборной Англии на Евро-2020. И мы реалистично оцениваем его шансы.
Мы не делаем основную ставку на то, что он находится в своей наилучшей форме. Если мы сможем вывести его на хороший уровень, это будет бонусом для нас. У нас 26 игроков в заявке, чего раньше никогда не было», — цитирует Саутгейта Liverpool Echo.
Ранее Кин выразил мнение, что капитан «Ливерпуля» находится не в той форме, чтобы выступать на Евро-2020.
Сборная Англии на чемпионате Европы-2020 сыграет в одной группе с Чехией, Шотландией и Хорватией. Чемпионат Европы по футболу будет проходить с 11 июня по 11 июля. Полуфинальные матчи и финал пройдут на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
- 7 июня 2021
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