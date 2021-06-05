Саутгейт заявил, что футболисты сборной Англии будут вставать на колено на Евро

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команда не будет обращать внимание на возможную негативную реакцию болельщиков и продолжит вставать на колено во время предстоящего европейского турнира.



«Люди должны поставить себя на место молодых игроков. Как бы они себя чувствовали, если бы их дети оказались в такой ситуации? Мы полны решимости вставать на колено во время турнира более, чем когда-либо. Знаем, что может возникнуть неблагоприятная реакция, но мы просто проигнорируем её и продолжим делать это и дальше», — приводит слова Саутгейта BBC.



Недавно часть болельщиков на трибунах освистала вставших на колено игроков сборной Англии перед началом товарищеского матча c Австрией.

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