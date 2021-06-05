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Саутгейт заявил, что футболисты сборной Англии будут вставать на колено на Евро

Саутгейт заявил, что футболисты сборной Англии будут вставать на колено на Евро
Артур Иванов
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команда не будет обращать внимание на возможную негативную реакцию болельщиков и продолжит вставать на колено во время предстоящего европейского турнира.

«Люди должны поставить себя на место молодых игроков. Как бы они себя чувствовали, если бы их дети оказались в такой ситуации? Мы полны решимости вставать на колено во время турнира более, чем когда-либо. Знаем, что может возникнуть неблагоприятная реакция, но мы просто проигнорируем её и продолжим делать это и дальше», — приводит слова Саутгейта BBC.

Недавно часть болельщиков на трибунах освистала вставших на колено игроков сборной Англии перед началом товарищеского матча c Австрией.

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