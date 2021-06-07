Жена Кудряшова: Фёдор точно пропустит первые два матча Евро-2020

Анастасия Кудряшова, жена футболиста сборной России Фёдора Кудряшова, рассказала о состоянии мужа, получившего травму 5 июня на разминке перед товарищеским матчем со сборной Болгарии (1:0).



«Самое нелепое, что могло произойти — произошло, ещё и на последней минуте разминки. Надо было уходить после разминочной тренировки, и Федя как-то нелепо прыгает на ногу. Всё было на наших глазах. Очень больно, до сих пор переживаем. Все звонят, пишут. Я ещё минут 40 сидела и «грузилась», думала: да не может такого быть, как так сложилось.



В этот же день не сумели сделать МРТ: всё было закрыто. Вчера было обследование: показало разрыв 0,6 сантиметров. Пропускаем два матча, это уже 100%, а двадцатое число — под вопросом.



В Питер ребята летят без него, у Феди будут двухразовые тренировки в Подмосковье. Лечится, лежит со льдом, делаем физиопроцедуры: расписана каждая минута. Будем рассчитывать, что к двадцатому числу поправится», — приводит слова Анастасии Sport24.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.