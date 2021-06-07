Игорь Колыванов: Украина принадлежит нам. Хотелось бы видеть на их форме российский флаг

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов резко высказался о новой форме национальной команды Украины, в которой та выступит на чемпионате Европы — 2020. На экипировку нанесена карта страны с Крымом в её составе.



«Хотелось бы на их форме видеть наш флаг, российский. Они же всё равно нам принадлежат. Что Крым, что вся Украина всегда были российскими. Они вообще должны выходить с нашим российским флагом. Украина — это Россия.



Мы не оккупанты, мы просто забрали то, что нам всегда принадлежало. Украина всегда была нашей второй половинкой, а сейчас они что-то возомнили о себе! Про Крым вообще не говорю, он всегда был наш. Там, наверное, пара пьяных мужиков сидели в бане и сделали это, чтобы разозлить нас. Но медведя невозможно разозлить», — цитирует Колыванова Sport24.