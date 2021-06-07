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Сборная Бразилии сыграет на Кубке Америки, несмотря на недовольство игроков

Сборная Бразилии сыграет на Кубке Америки, несмотря на недовольство игроков
Алексей Ласнов
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Футболисты сборной Бразилии решили сыграть на домашнем Кубке Америки, сообщает Globo Esporte.

Несмотря на недовольство, футболисты объявят об участии в турнире, это произойдёт чуть позже. При этом в заявлении игроков будет раскритикована организация турнира в Бразилии во время пандемии коронавируса.

Сообщалось, что главного тренера сборной Бразилии Тите могут уволить за отказ участвовать в Кубке Америки. Тите подвёргся нападкам сторонников правительства после отказа команды выступать на турнире.

Ранее ветераны национальной команды в разговоре с главой бразильской федерации футбола Рожерио Кабокло выразили недовольство фактом переноса турнира и тем, что они узнали о нём из СМИ. Они обсудили с управленцем возможность отказа от участия в Кубке или отмены всего турнира.

Напомним, права на проведение Кубка Америки поочерёдно лишили Колумбию и Аргентину. Сообщалось, что одной из причин была эпидемиологическая обстановка в этих странах, однако в Бразилии также испытывают проблемы с распространением коронавируса.

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