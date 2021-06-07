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Тите могут уволить из сборной Бразилии за отказ участвовать в Кубке Америки

Тите могут уволить из сборной Бразилии за отказ участвовать в Кубке Америки
Алексей Ласнов
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Главного тренера сборной Бразилии Тите могут уволить из сборной Бразилии за отказ участвовать в Кубке Америки, сообщает Globo Esporte.

Тите подвергся нападкам сторонников правительства после отказа команды выступать на турнире. На Кубке Америки бразильцами будет руководить Ренато Гаучо. Ренато — открытый сторонник президента Бразилии Жаира Болсонару. Руководство страны рассматривает проведение Кубка Америки как возможность укрепить позиции Болсонару.

Ранее стало известно, что сборная Бразилии приняла решение отказаться от участия в Кубке Америки. Ветераны национальной команды в разговоре с главой бразильской федерации футбола Рожерио Кабокло выразили недовольство фактом переноса турнира и тем, что они узнали о нём из СМИ. Они обсудили с управленцем возможность отказа от участия в Кубке или отмены всего турнира.

Напомним, права на проведение Кубка Америки поочерёдно лишили Колумбию и Аргентину. Сообщалось, что одной из причин была эпидемиологическая обстановка в этих странах, однако в Бразилии также испытывают проблемы с распространением коронавируса.

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