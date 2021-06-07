Идову прокомментировал полноценный переход в «Химки»

Защитник Брайн Идову, который сегодня, 7 июня, заключил полноценный контракт с «Химками», прокомментировал переход в подмосковный клуб. Ранее права на него принадлежали «Локомотиву».
«Понравилось, что мы смогли сделать с «Химками» в прошлом сезоне. Получился хороший футбольный год для команды, хороший сезон индивидуально для меня, и я хочу, чтобы следующий получился ещё лучше. Мне здесь комфортно: отличные ребята, квалифицированный тренерский штаб. Много амбиций. Интересно, что будет дальше и что мы сможем показать вместе с этой командой», — приводит слова Идову официальный сайт «Химок».
Напомним, Идову перешёл в «Химки» из «Локомотива» на правах аренды в 2020 году. В минувшем сезоне защитник принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Подмосковные «Химки» в 30 матчах набрали 45 очков и заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (65).
- 7 июня 2021
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