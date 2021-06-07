«Фил Джонс, российская версия». «Спартак» пошутил о Викторе Васине
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Пресс-служба «Спартака» в «Твиттере» пошутила о фотографиях защитника ЦСКА Виктора Васина с московского дерби.
«Фил Джонс, российская версия», — подписали в «Спартаке» фото.
В 27-м туре чемпионата России «Спартак» победил ЦСКА со счётом 1:0. Голом на 52-й минуте отметился нападающий «Спартака» Джордан Ларссон.
32-летний Васин играет за ЦСКА с 2011 года, ранее он выступал за «Спартак» Нальчик. В сезоне-2020/2021 он провёл за армейцев 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Васина в € 900 тыс. Армейский клуб уже предложил футболисту новый контракт.
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