Goal.com включил Дзюбу в список игроков, за которыми стоит следить на Евро-2020

Журналисты авторитетного интернет-портала Goal.com составили список футболистов, за которыми болельщикам стоит следить на чемпионате Европы – 2020. В этот рейтинг попал нападающий и капитан сборной России Артём Дзюба.

«Когда дело доходит до талантов Дзюбы, рост которого составляет 196 сантиметров, то соперники, старающиеся накрывать его, должны чувствовать, что он обладает силой быка.

Безусловно, физические характеристики нападающего «Зенита» делают его уникальным вызовом для центральных защитников в эпоху мобильных нападающих. Россия будет стремиться использовать его грубую силу в своих интересах», — пишет Goal.com.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.