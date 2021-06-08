Роберто Карлос высказался о будущем Криштиану Роналду в «Ювентусе»

Бывший футболист «Реала» Роберто Карлос ответил на вопрос о будущем нападающего Криштиану Роналду в «Ювентусе».

«Роналду много сделал для «Реала», но теперь я знаю, что ему нравится в «Ювентусе». Он великий, номер один в мире вместе с Месси, Неймаром, Мбаппе. Подождём и посмотрим. Я считаю, что для Криштиану настало время, когда именно он должен выбирать, что делать. Я знаю, что он счастлив в «Ювентусе», но решать ему», — приводит слова Карлоса Tuttosport.

У Роналду остался год до истечения срока контракта с «Ювентусом». 36-летний португальский нападающий является воспитанником «Спортинга». Роналду выступает в составе туринского «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн. Он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.