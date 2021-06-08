Отцу финского футболиста прогнозируют месяц до смерти. Он вживую посмотрит на сына на Евро

Вратарь сборной Финляндии Есс Йоронен сможет в последний раз порадовать отца своей игрой на предстоящем чемпионате Европы — 2020.
Тимо Йоронен большую часть жизни проработал учителем, а также был тренером по лёгкой атлетике. Около трёх с половиной лет назад ему удалили веко, после чего он отправился в Копенгаген, где его сын выступал за одноимённый клуб. Там Тимо получил звонок от врача и узнал, что у него меланома. Он долгое время боролся с недугом, однако сейчас врачи прогнозируют, что ему осталось жить примерно четыре недели. Помимо меланомы, Йоронен-старший перенёс инфаркт мозжечка, после которого у него оказалась парализованной одна рука и стала менее чёткой речь.
«Пока я отказывался принять, что один из возможных исходов — смерть, моя жизнь была адом. Когда я адаптировался, всё стало проще. У меня всё ещё есть время увидеть Есса. Желаю парням всего наилучшего на предстоящем турнире», — цитирует Тимо Ilta-Sanomat.
Йоронен-старший посетит первый матч сборной Финляндии на Евро-2020, в котором команда сыграет с Данией. Встреча пройдёт в Копенгагене 12 июня. Помимо датчан, финны на групповом этапе встретятся с Россией и Бельгией.
- 8 июня 2021
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