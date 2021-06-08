«Зенит» намерен продолжить переговоры по новому контракту с Жирковым

«Зенит» намерен продолжить переговоры по новому контракту с полузащитником Юрием Жирковым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Клуб с берегов Невы по-прежнему заинтересован в том, чтобы игрок продолжил карьеру в «Зените». Есть намерения вернуться к разговору после Евро», — сказал источник «Чемпионату».

Напомним, контракт Жиркова с «Зенитом» истекает в конце этого месяца. За сине-бело-голубых он выступает с 2016 года, а до этого защищал цвета «Динамо», «Анжи», «Челси», ЦСКА и тамбовского «Спартака». В минувшем сезоне 37-летний хавбек провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге и отдал два голевых паса.

Ранее жена Юрия Жиркова сообщила о переезде из Санкт-Петербурга. СМИ связали это с возможным уходом футболиста из «Зенита».