«Зенит» намерен продолжить переговоры по новому контракту с Жирковым

«Зенит» намерен продолжить переговоры по новому контракту с полузащитником Юрием Жирковым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Клуб с берегов Невы по-прежнему заинтересован в том, чтобы игрок продолжил карьеру в «Зените». Есть намерения вернуться к разговору после Евро», — сказал источник «Чемпионату».
Напомним, контракт Жиркова с «Зенитом» истекает в конце этого месяца. За сине-бело-голубых он выступает с 2016 года, а до этого защищал цвета «Динамо», «Анжи», «Челси», ЦСКА и тамбовского «Спартака». В минувшем сезоне 37-летний хавбек провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге и отдал два голевых паса.
Ранее жена Юрия Жиркова сообщила о переезде из Санкт-Петербурга. СМИ связали это с возможным уходом футболиста из «Зенита».
- 8 июня 2021
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