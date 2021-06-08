«Краснодар» расторг контракт с Игорем Смольниковым

«Краснодар» на своём официальном сайте объявил о расставании с защитником Игорем Смольниковым. Контракт с 32-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Изначально соглашение было рассчитано до лета 2022 года.
«ФК «Краснодар» благодарит Игоря Смольникова за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении «быков».
Смольников начинал карьеру в «Торпедо», после чего перешёл в «Локомотив». Из стана железнодорожников он несколько раз уходил в аренду, в том числе в «Ростов», куда перебрался на постоянной основе, а затем сразу же ушёл в «Краснодар». После года в стане «быков» его купил «Зенит», за который он выступал на протяжении семи лет. Прошлым летом Игорь вернулся в «Краснодар».
В минувшем сезоне защитник провёл 23 матча в Российской Премьер-Лиге и отдал один голевой пас.
Видеообзор последнего матча Смольникова за «Краснодар»:
- 8 июня 2021
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