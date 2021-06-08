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Хачатурянц: наверное, решение «Локомотива» не продлить контракт с Сухиной — правильное

Хачатурянц: наверное, решение «Локомотива» не продлить контракт с Сухиной — правильное
Арина Лаврова
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц оценил решение московского «Локомотива» не продлевать контракт с начальником команды Станиславом Сухиной.

«Я с клубом не общался. Насколько я знаю, они поблагодарили его за работу. Не имея доказательств, не имею права что-то предполагать. Наверное, решение правильное. Клуб решил, что этот человек им не нужен. Не могу отвечать за руководство команд, почему бывшие арбитры занимают должности в клубах. Каждому человеку нужно трудоустройство. Если человек помогает в подготовке игроков, проводит работу, наверное, такие люди нужны. А то, на что вы намекаете… мы не можем говорить без фактов», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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