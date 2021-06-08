Локателли близок к переходу в «Ювентус»

Итальянский полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли близок к переходу в «Ювентус», сообщает инсайдер Николо Скира в «Твиттере».

Стороны находятся в тесном контакте. Агент игрока подтвердил, что Мануэль уже согласовал контракт с командой из Турина. «Сассуоло» планирует получить за Локателли € 40 млн, однако руководство «Ювентуса» не готово заплатить такие деньги за итальянца и планирует приобрести его за меньшую сумму.

Если Локателли перейдёт в «Ювентус», то будет получать € 3 млн в год. Срок действия соглашения составит пять лет.

В минувшем розыгрыше Серии А хавбек забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи, получил 11 жёлтых карточек, приняв участие в 34 играх чемпионата.

Мануэль является воспитанником «Милана», за который выступал в первые годы профессиональной карьеры.